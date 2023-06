Opnieuw proces tegen Russische oppositieleider Navalny

In Rusland is een nieuwe strafzaak begonnen tegen de vastgezette oppositieleider Navalny. De tegenstander van president Poetin wordt volgens de lezing van het Kremlin vervolgd voor het aanzetten tot extremisme.

Navalny zit een celstraf van 11 jaar uit in een zwaarbewaakte strafkolonie. Wordt hij veroordeeld in de huidige zaak - die volgens de oppositie louter politiek gemotiveerd is - dan zou dit kunnen betekenen dat hij nog eens een decennialange celstraf krijgt opgelegd.

Vanuit het strafkamp waar Navalny zit opgesloten, hield hij vandaag een kort pleidooi voor de rechtbank. Hij riep de autoriteiten onder meer ertoe op zijn zaak in het openbaar te behandelen en zijn ouders toegang te geven tot de zittingen.

Volgens Navalny en zijn team willen de autoriteiten dat het proces achter gesloten deuren plaatsvindt, omdat zij "de waarheid voor de mensen verborgen willen houden". Journalisten mochten niet zelf bij de zitting van vandaag aanwezig zijn - zij moesten meekijken via een videoverbinding, die na enige tijd werd verbroken.

Campagne op sociale media

Terwijl Navalny de rechtbank toesprak, lanceerde zijn team online een campagne tegen de Russische invasie van Oekraïne. Via de socialemediakanalen van de oppositieleider riep zijn team Russen op om "de handen ineen te slaan tegen de leugens van Poetin en de hypocrisie van het Kremlin".

Volgens de posts op sociale media is Navalny's team klaar voor een verkiezingscampagne, ook al mogen de oppositieleider en zijn beweging helemaal geen politiek bedrijven. "We voeren een campagne tegen oorlog en tegen Poetin".

Eerder kreeg Navalny tienduizenden Russen op de been tegen het Kremlin. In 2021 werd hij bij zijn terugkeer van Duitsland naar Moskou opgepakt. De Duitse regering heeft het proces tegen hem scherp veroordeeld.

Volgend jaar staan in Rusland verkiezingen gepland. President Poetin heeft nog niet bevestigd dat hij zich hiervoor kandidaat stelt.