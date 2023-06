Historische vliegtuigdeal: Indiase maatschappij koopt 500 Airbus-toestellen

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft de grootste vliegtuigdeal in de geschiedenis aangekondigd op een grote vliegshow in Parijs. De Indiase budgetvliegmaatschappij IndiGo heeft een bestelling van vijfhonderd Airbus-vliegtuigen geplaatst. De vliegtuigen worden tussen 2030 en 2035 geleverd.

De show in Parijs is de grootste vliegshow ter wereld en wordt niet alleen gebruikt om nieuwe vliegtuigen te laten zien aan potentiële klanten, maar ook om nieuwe aankopen bekend te maken. Het evenement wordt om het jaar gehouden en afgewisseld met een vliegshow in het Britse Farnborough. De editie in Parijs is de eerste sinds de coronacrisis.

IndiGo-topman Pieter Elbers sprak van een "historische bestelling". Zijn maatschappij wacht in totaal op de levering van bijna duizend vliegtuigen "om de economische groei, sociale cohesie en mobiliteit in India te blijven stimuleren", zo zei de Nederlander, die tot vorig jaar nog topman was van KLM.

Grootste bevolking

Het vorige bestelrecord van 470 vliegtuigen stond ook op naam van een Indiase vliegmaatschappij. Dat bedrijf bestelde in februari dit jaar bij zowel Airbus als de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing toestellen. Ook IndiGo blijft in gesprek met Boeing over eventuele toekomstige leveringen.

India is sinds twee maanden officieel het land met het grootste inwonertal. Het land telt volgens de laatste schattingen van de Verenigde Naties nu meer dan 1,4 miljard inwoners en haalde daarmee China in.

Bij dat hoge inwoneraantal horen allerlei uitdagingen, zoals het verstrekken van voldoende voorzieningen. Maar volgens sommige deskundigen bestellen de vliegmaatschappijen te veel vliegtuigen om te kunnen concurreren om dezelfde passagiers.