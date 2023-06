Clubs staken protest: Jonker toch met alle verwachte WK-speelsters bijeen in Zeist

Met alle speelsters die hij verwacht had, is bondscoach Andries Jonker begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal dat over een maand begint in Australië en Nieuw-Zeeland.

Enkele buitenlandse clubs dreigden uit protest tegen de volle agenda hun speelsters niet vandaag al vrij te geven, maar daar zijn ze uiteindelijk op teruggekomen.

Nog vijf afwezigen

Jonker mist desalniettemin toch nog vijf krachten. Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms hoeven zich pas later in Zeist te melden omdat zij begin juni nog met VfL Wolfsburg in de finale van de Champions League stonden.

Ook Lineth Beerensteyn en Wieke Kaptein arriveren later. De eerste speelde met Juventus nog de finale van de Italiaanse beker, terwijl de FC Twente-middenvelder ziek is.

Oranje komt op 23 juli voor het eerst in actie op het wereldkampioenschap. Dan is Portugal in het Nieuw-Zeelandse Dunedin de tegenstander.