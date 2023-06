Brand in attractiepark Europa-Park in zuidwesten Duitsland onder controle

De brand in het Duitse attractiepark Europa-Park in de buurt van Freiburg is onder controle. Aan het eind van de middag brak er brand uit en was er een grote zwarte rookwolk te zien.

De Duitse politie spreekt van een lokaal en beperkt vuur. Alle bezoekers moesten het park verlaten. Er zijn geen berichten over gewonden.

Europa-Park is met zes miljoen bezoekers per jaar het grootste pretpark van Duitsland. De brand woedde in de attractie 'Magic World of Diamonds'.

In 2018 vernietigde een grote brand in Europa-Park de themagebieden Scandinavië en Nederland. Winkels, restaurants en een attractie gingen toen in vlammen op.