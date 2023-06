Onderzeeër die toeristen meeneemt naar wrak Titanic vermist in oceaan

Een onderzeeër waarmee toeristen het wrak van de Titanic in de Atlantische Oceaan kunnen bekijken, wordt vermist. Onduidelijk is hoeveel mensen aan boord waren. Volgens het bedrijf dat de expeditie naar de Titanic aanbiedt, is er in de onderzeeër plek voor maximaal vijf personen.

Volgens de Britse omroep BBC heeft de kustwacht van de Amerikaanse stad Boston een zoekactie op touw gezet.

Het wrak van het beroemde schip dat in 1912 zonk, ligt op zo'n 3800 meter diepte, op zo'n 600 kilometer van de kust van Canada. Toeristen kunnen het wrak van de Titanic tegen betaling bekijken. Volgens de BBC worden met onderzeeërs af en toe zulke expedities georganiseerd.

Een bedrijf dat zulke tochten aanbiedt, OceanGate Expeditions, vertrok recent voor een achtdaagse expeditie. Toeristen betalen zo'n 250.000 dollar per persoon om deel te mogen nemen. OceanGate Expeditions heeft bevestigd dat het om een van hun onderzeeërs gaat.

"We stellen alles in het werk om de crew en inzittenden veilig terug te halen", laat het bedrijf in een verklaring aan de omroep weten. Voor de zomer van volgend jaar staan nog twee van zulke expedities gepland.

Gezonken tijdens eerste oversteek

De Titanic, gebouwd in het Noord-Ierse Belfast, zonk tijdens haar eerste oversteek van Engeland naar de Verenigde Staten. Van de 2200 opvarenden kwamen 1500 om het leven.

Met innovatieve technieken werd recentelijk voor het eerst tot in detail een digitale scan van de Titanic gemaakt. Die leverde bijzondere 3D-beelden op.

Op een animatie is goed te zien hoe de Titanic er nu bij ligt: