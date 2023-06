Brand die Arnhems huizenblok onbewoonbaar maakte, ontstond in keuken

De brand waardoor gistermiddag acht woningen in Arnhem onbewoonbaar raakten, is ontstaan in een keuken. Die conclusie trekt de brandweer na het analyseren van beeldmateriaal, gesprekken met de bewoners van het huis waar de brand ontstond en omwonenden, schrijft Omroep Gelderland.

De bewoners kregen het nieuws te horen op een drukbezochte informatiebijeenkomst. Hoe de brand precies kon ontstaan in de keuken is door de hevigheid van de brand niet meer te zeggen.

De brand brak gisteren rond het middaguur uit in een huizenblok aan de Van Kinsbergenstraat in de wijk Presikhaaf. Het kostte de brandweer veel moeite om het vuur onder controle te krijgen, omdat de daken van het gehele huizenblok bedekt waren met zonnepanelen. Dat bemoeilijkte het bluswerk.

Pas na zo'n elf uur blussen kreeg de brandweer het vuur onder controle. Gedurende de dag werden meer dan 200 brandweerlieden ingezet en het nablussen ging door tot diep in de nacht.

De huizen komen uit de jaren zestig en werden volgens de regionale omroep tussen 2015 en 2017 verduurzaamd.