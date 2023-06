Basisscholen in Brunssum houden protest tegen hitte in de klas

Leraren en leerlingen van twee basisscholen in Brunssum (Limburg) protesteren deze week tegen de hitte in hun klaslokalen. Woensdag trekken de kinderen met hun ouders naar het gemeentehuis.

De twee basisscholen zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. Volgens de initiatiefnemers is de klimaatbeheersing in het gebouw zo slecht, dat sommige kinderen ziek worden van de hitte. Het wordt er volgens hen op een warme dag 30 graden. Afgelopen vrijdag hielden daarom meerdere ouders hun kinderen thuis, meldt 1Limburg.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvestiging van basisscholen in Nederland. Volgens de ouders en de scholen belooft de gemeente al vijf jaar dat het probleem wordt aangepakt, maar gebeurt dat niet. Vorig jaar organiseerden ouders ook al een handtekeningenactie.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het probleem inderdaad al jaren bekend is. Het gebouw is eigendom van woningcorporatie Weller. "We hebben door de jaren heen verschillende afspraken gemaakt, alleen zijn die niet in effect", aldus de woordvoerder.

Het probleem heeft volgens de gemeente te maken met het luchtbehandelingssysteem in het vrij nieuwe schoolgebouw. Het moet 's nachts afkoelen door koude buitenlucht in het gebouw te verspreiden. Dat gebeurt niet, omdat de installatie niet op volle kracht kan draaien omdat omwonenden klaagden over geluidsoverlast. Het probleem zou binnenkort verholpen moeten zijn, stelt de gemeente.

Directie

De directeur van de school steunt het protest. "Sinds de opening van het gebouw zijn er meerdere beloftes gedaan om het klimaat binnen het gebouw werkbaar te maken, helaas lukt dat tot nu toe niet", schrijft directeur Jéron Bejas aan de ouders.

De school organiseert woensdag een vervangende les voor leerlingen die niet meedoen met het protest. De directie wil niet zeggen hoeveel ouders en kinderen er woensdag protesteren.

De gemeente meent dat er zo'n 200 tot 300 kinderen naar het gemeentehuis komen voor het protest. "Ze zijn van harte welkom", aldus de woordvoerder.