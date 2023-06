Veroordeelde Promes kan in Rusland blijven, maar drugszaak kan dat veranderen

Promes zat in Nederland nooit in voorarrest voor de zaken waarvan hij wordt verdacht. Wel werd hij eind 2020, een paar maanden na de steekpartij waarvoor hij vanochtend werd veroordeeld , aangehouden. Na twee dagen kwam hij vrij en twee maanden later, nog voordat het Openbaar Ministerie had besloten om hem te vervolgen, maakte hij een transfer van Ajax naar Spartak Moskou.

Voetballer Quincy Promes is weliswaar veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar, maar hoeft voorlopig niet te vrezen dat hij snel de cel in gaat. Omdat hij hoger beroep aantekent, zal Nederland vooralsnog geen verzoek om uitlevering indienen bij Rusland, het land waar hij woont en speelt bij Spartak Moskou.

Promes kreeg vandaag achttien maanden cel vanwege zware mishandeling. De rechtbank achtte bewezen dat hij op een familiefeest in de zomer van 2020 een neef in zijn been stak.

Zolang Promes geen Rus is, kan het Nederlandse OM Rusland in principe om uitlevering vragen. Dat is pas mogelijk als een vonnis onherroepelijk is. Zodra er nog geen uitspraak is in het hoger beroep, is dat laatste niet het geval.

Daarom peinst de voetballer er niet over om Rusland te verlaten, zegt Rusland-correspondent Iris de Graaf. "Hij is al enige tijd bezig om een Russisch paspoort te krijgen", legt ze uit. "Als hij dat heeft, is alle gevaar weg. Want Rusland levert geen eigen staatsburgers uit." Maar die procedure verloopt moeizaam, mede vanwege verzet door Russische politici. Zo zei een parlementslid onlangs dat het Russisch staatsburgerschap niet is bedoeld voor mensen met een strafblad.

Inmiddels speelt ook een tweede zaak mee waarin Promes is verwikkeld. In deze zaak, die draait om de smokkel van 1300 kilo cocaïne, staat Promes internationaal gesignaleerd. Dat betekent dat hij kan worden aangehouden zodra hij voet zet op Nederlandse bodem.

Ruim twee jaar later speelt de 31-jarige voetballer nog steeds in Rusland. Hij woonde geen van de zittingen in de rechtszaak tegen hem bij. Zijn advocaat Robert Malewicz wees aanvankelijk op de contractuele verplichtingen van Promes in Rusland.

Advocaat Malewicz zegt dat Promes de intentie heeft om de hogerberoepszaak bij te wonen. Die intentie is gebaseerd op de hoop dat tegen die tijd de internationale signalering van Promes vanwege de drugszaak is ingetrokken, waardoor er geen risico meer zou zijn op aanhouding.

Bijkomend 'geluk' voor Promes is dat hij voor zijn werk niet de grens over hoeft: vanwege de oorlog in Oekraïne mag Spartak net als alle andere Russische clubs niet deelnemen aan internationale clubtoernooien, zoals de Champions League.

De kwestie speelde begin dit jaar wel toen zijn club vanwege een trainingskamp naar de Verenigde Arabische Emiraten afreisde. Promes bleef toen thuis, volgens Spartak "om persoonlijke redenen".

Opportunisme

Wil dat zeggen dat Promes in elk geval tot het hoger beroep 'veilig' is in Rusland? Dat is afhankelijk van het verloop van de tweede rechtszaak tegen hem, denkt correspondent De Graaf. "Bij Spartak zijn ze vooral opportunistisch: wij hebben niks te maken met een steekpartij in Nederland, redeneren ze daar. En Promes is bij zijn club heel succesvol. Maar tegen drugscriminelen kijken ze hier anders aan."

Mocht het in die drugszaak tot een veroordeling komen, dan komt Promes wel degelijk in de penarie, zo schat De Graaf in. "Zijn contract loopt nog een jaar, maar dan kan hij misschien wel fluiten naar een verlenging. En zonder werkvergunning heeft hij een probleem in Rusland."