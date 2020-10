Na veel gedoe gaat er streep door WK vierspannen in Valkenburg

Het WK vierspannen gaat volgende week niet door. Vrijdag trok de burgemeester van Valkenswaard de vergunning voor het evenement in vanwege de coronapandemie.

Het evenement zou in september in het Limburgse Kronenberg plaatsvinden, maar ging vanwege de coronacrisis niet door. Negenvoudig wereldkampioen Boyd Exell bood vervolgens aan om het WK op zijn complex in Valkenswaard te houden.

Tot vrijdagochtend stonden alle lichten op groen, maar na een overleg met het bestuur en de gemeente Valkenswaard heeft de burgemeester besloten om de bestaande vergunning voor het evenement in te trekken.

Familie Chardon

De keuze om op het terrein van Exell het evenement te organiseren, zorgde ervoor dat IJsbrand Chardon en zijn zoon Bram Chardon het WK wilden boycotten. Volgens de familie Chardon was die locatie 'niet fair'. Beide menners lieten een paar dagen later bondscoach Ad Aarts weten toch van de partij te willen zijn.

In het persbericht van Driving Valkenswaard International (DVI) wordt uitgehaald naar deze actie van de familie Chardon. "De negatieve uitlatingen van met name enkele Nederlandse rijders jegens de organisatie hebben onze positie geschaad. Dat is zuur en komt de vierspansport niet ten goede."