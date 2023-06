Gesprek met Taghi over zijn verdediging niet openbaar

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat het gesprek met Ridouan Taghi over zijn verdediging achter gesloten deuren wordt gevoerd. Vanmiddag dient een extra zitting over het verdere verloop van het Marengo-proces.

In dit proces staat Taghi met zestien medeverdachten terecht voor een groot aantal moorden en plannen voor liquidaties. De rechtbank wil van Taghi horen hoe het staat met de zoektocht naar een nieuwe advocaat. In april werd zijn raadsvrouw Inez Weski gearresteerd, waarna ze de verdediging moest neerleggen.

Inmiddels zou advocaat Michael Ruperti bezig zijn met het samenstellen van een nieuw verdedigingsteam voor Taghi, maar volgens de rechtbank heeft Ruperti zich niet als advocaat gemeld. Hij was dan ook niet aanwezig bij de zitting.

Videoscherm

Ook Taghi zat niet in de zittingszaal. Op zijn eigen verzoek volgde hij de zitting vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). De hoofdverdachte, nu met volle baard, was te zien op een videoscherm.

Taghi wilde alleen achter gesloten deuren toelichten hoe het staat met zijn zoektocht naar een nieuwe advocaat. De rechtbank stemde daar mee in, waarna de zitting verder ging zonder pers en publiek. Die kregen van de beveiliging te horen dat ze de zaal niet meer in mochten.

Taghi heeft na de arrestatie van Weski aangegeven dat hij wil worden bijgestaan door nieuwe advocaten, ook al is het grootste deel van het Marengo-proces nu achter de rug. Zijn voormalige advocaat had haar pleidooi al afgerond. Zij heeft om vrijspraak gevraagd, terwijl het OM wil dat Taghi levenslang de gevangenis in gaat.

De zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp is zoals gebruikelijk omgegeven met zware veiligheidsmaatregelen. Agenten staan zwaarbewapend voor de deur van De Bunker, het rechtbankgebouw in Amsterdam-Osdorp.