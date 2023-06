Podcast De Dag: LTO-voorzitter en sleutelfiguur Sjaak van der Tak

Het is de week van de waarheid voor het Landbouwakkoord, waar voor boeren én voor het kabinet veel vanaf hangt. Na een bewogen onderhandelingsweek vorige week, waarbij de grootste boerenorganisatie LTO wegliep van de onderhandelingstafel maar ook weer terugkeerde, zei voorzitter Sjaak van der Tak dat hij deze week de knoop doorhakt over stoppen of doorgaan.

Sjaak van der Tak is een van de belangrijkste personen aan tafel. Hij vertegenwoordigt naar eigen zeggen ongeveer tweederde van de boeren. In deze podcast vertelt Arjan Noorlander, die voor Nieuwsuur het Landbouwakkoord volgt, over de sleutelrol die Van der Tak speelt. Hij is een onverstoorbare, zakelijke en meer dan door de wol geverfde onderhandelaar die - zo lijkt het - doet wat lang onmogelijk leek: de boeren en het kabinet met de neuzen dezelfde kant op krijgen.

Reageren? Mail [email protected]