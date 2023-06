Flat in Nijmegen ontruimd wegens mogelijke explosieven in garagebox

In Nijmegen is een flat ontruimd vanwege de vondst van mogelijke explosieven in een garagebox. De politie was vannacht naar de garagebox in de wijk Malvert gegaan vanwege een melding over een inbraak.

Agenten zagen vervolgens een auto met hoge snelheid uit de box rijden. Er werden meerdere schoten op de auto gelost. De auto reed vervolgens een vrouw aan. Zij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto werd later in een naastgelegen wijk aangetroffen.

Bij de vermoedelijke vluchtauto werd ook "verdacht materiaal" gevonden. Enkele klassen van een basisschool die daar vlakbij ligt, moesten vanochtend hun lessen verplaatsen naar andere lokalen. Het onderzoek bij de auto is later op de ochtend afgerond. De situatie rondom de auto is veilig, zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Gelderland.

Bewoners opgevangen

Omdat er mogelijk explosief materiaal in de garagebox ligt, is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om het op te ruimen. Bewoners uit de flat zijn in de omgeving opgevangen.