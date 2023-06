Ooit dolgelukkig met één GP-zege, nu staat Red Bull op 100 overwinningen

"Een overwinning in de Formule 1", mijmerde Christian Horner toen hij in het voorjaar van 2009 terugvloog van Shanghai naar Engeland. "Dat pakken ze ons nooit meer af." Sebastian Vettel bezorgde zijn renstal Red Bull Racing veertien jaar geleden in China de allereerste grandprixzege. "In het vliegtuig bedacht ik me: wat er ook gebeurt, ook al blijft het hierbij, we hebben een overwinning."

Ook vogel in auto kan Verstappen niet stoppen De Red Bull van Max Verstappen had tijdens de GP Canada letterlijk vleugels. In de elfde ronde reed de Nederlander een vogel aan die over het circuit vloog. Het dier overleefde dat niet, maar bleef wel in de wagen van Verstappen hangen, in de buurt van het remkanaal. Het hinderde Verstappen tijdens de race niet of nauwelijks. Met tien seconden voorsprong op Fernando Alonso won hij in Montreal.

Zondag won Max Verstappen in Canada de honderdste grand prix voor Red Bull Racing. Slechts vier andere constructeurs wisten minimaal honderd races in de koningsklasse te winnen. 'Onderdeel van een eliteclub' "We horen bij een eliteclub", zegt Horner trots. "Als je naar de namen kijkt, is dat fenomenaal. En we zijn eigenlijk pas net begonnen. We hebben veel bereikt sinds 2009. Hopelijk blijven we ons zo ontwikkelen en winnen we er nog honderd."

Meeste GP-zeges Formule 1-teams - NOS

De geschiedenis van het energiedrankjesmerk in de Formule 1 gaat een stuk verder terug dan 2009. Toen Vettel in China de jongste racewinnaar in de Formule 1-historie werd, zat de hoofdsponsor van zijn renstal al bijna anderhalf decennium in de sport. In 1995 kocht Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz een meerderheid van de aandelen van Sauber. Het team bleef de oude naam dragen, maar de Sauber, dat jaar één keer naar een podiumplaats gereden door Heinz-Harald Frentzen, had wel de tegenwoordig zo herkenbare donkerblauwe kleur.

1995: Jean-Christophe Boullion tijdens de GP van Monaco in de donkerblauwe Sauber - Getty Images

Sinds 2005 rijdt er een team in de Formule 1 met de naam Red Bull Racing. Niet dat er ineens een geheel nieuwe renstal op de grid verscheen, Mateschitz kocht het team Jaguar over van moederbedrijf Ford, dat door bezuinigen de stekker uit het F1-project trok. Helmut Marko was vanaf het begin bij het 'nieuwe' team betrokken. Marko leidde jarenlang het opleidingsprogramma van jonge Red Bull-coureurs en is op 80-jarige leeftijd nog altijd een belangrijke adviseur van het team van Verstappen.

Ik miste de passie, mensen werkten er als op een postkantoor. Helmut Marko veranderde de drive binnen het team

"Toen we Jaguar kochten, was het doel om één grand prix te winnen." Maar zelfs dat viel nog niet mee, herinnert Marko zich. "Ik miste de passie. Mensen werkten er als op een postkantoor. Om acht uur beginnen en om vijf uur naar huis." "Dietrich zag onze missie en wilde erin investeren. Langzaam trokken we mensen aan met een competitieve manier van denken. Adrian Newey (topontwerper en nog altijd Red Bulls technisch directeur, red.) kwam naar het team en opende onze ogen op het gebied van simulatie." 'Geen sterren aantrekken, maar opleiden' "Langzaam veranderen we het team. We begonnen nog met David Coulthard, toen zochten we nog naar een ervaren coureur. De eerste jonkie die echt mee kon doen om overwinningen, was Vettel. Dat hoorde bij onze filosofie, we wilden geen sterren aantrekken. Talenten zelf opleiden, dat werd onze aanpak." Marko zelf haalde de tiener Verstappen naar de Red Bull-familie en op zijn voorspraak promoveerde Horner hem al in zijn tweede Formule 1-seizoen van opleidingsteam Toro Rosso naar Red Bull Racing.

2016: Marko en Verstappen vieren de eerste GP-zege van de Limburger - Red Bull Content Pool

Wat begon met die eerste sensationele zege in Spanj,e eindigt voorlopig met een evenaring van de 41 overwinningen van racelegende Ayrton Senna. Dat de twee afgelopen weekeinde in Montreal volop werden vergeleken, liet Verstappen koud. Hij houdt er niet van als verschillende generaties langs dezelfde meetlat worden gelegd. Maar volgens Marko interesseert het Verstappen in werkelijkheid meer dan hij doet voorkomen. "Max kent alle records."

Afbeelding ter illustratie - Red Bull Content Pool