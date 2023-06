Vuur en zonnepanelen: vier vragen over de woningbrand in Arnhem

Acht woningen in de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn voorlopig onbewoonbaar na een grote brand. De brand brak gisteren rond het middaguur uit en verspreidde zich naar woningen in dezelfde huizenrij.

Pas na zo'n elf uur blussen kreeg de brandweer het vuur onder controle. Daarbij speelde mee dat de zonnepanelen het bluswerk belemmerden. Hoe zit dat precies? En wat zijn andere gevaren bij branden met zonnepanelen?

1. Waarom was het moeilijk om de brand te blussen?

Het dak van het hele huizenblok in Arnhem was volledig bedekt met zonnepanelen, die direct op een isolatielaag waren gemonteerd. Er lagen dus geen dakpannen op het dak, maar alleen zonnepanelen die zo zijn gemaakt dat ze het regenwater goed afvoeren en dus ook bluswater.

"Die panelen liggen als een paraplu over de brand heen", legt Marco Misset, woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, uit. Het bluswater glijdt er gewoon vanaf, zegt Ruud van Herpen, hoogleraar brandveiligheid TU Eindhoven.

Om te voorkomen dat een huis in dezelfde rij ook in brand vloog, besloot de brandweer gisteren zonnepanelen weg te halen. Ook werden er gaten in het dak gezaagd. Maar zo'n ingreep kan niet te dicht bij de brandende woning, benadrukt Van Herpen. "Want dat is gevaarlijk voor het brandweerpersoneel."

2. Hoe kon het vuur zich zo goed verspreiden?

Ook hierbij speelden de zonnepanelen en isolatielaag daaronder vermoedelijk een rol, zegt Van Herpen. "Het lijkt alsof er helemaal geen scheiding in de panelen zit en ook de spouw daaronder gewoon doorloopt tussen de woningen." Dit is de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur, waar zich ook isolatiemateriaal bevindt.

Het is niet de bedoeling dat dit helemaal doorloopt, zegt Van Herpen. Want als tussen de verschillende woningen geen zogenoemde 'brandscheiding' is, "wandelt de brand heel makkelijk van de ene naar de andere woning". Het is volgens Van Herpen dus belangrijk dat een brandscheiding in de hele woning wordt doorgezet, ook in het dak.

3. Wat zijn andere risico's bij branden met zonnepanelen?

"Op het moment dat de brand de constructie onder de zonnepanelen aantast, kunnen panelen naar beneden glijden en glassplinters alle kanten uitvliegen", zegt Misset.

Als zonnepanelen in brand vliegen, kunnen dit soort splinters zich via de rook verspreiden, zegt Nils Rosmuller van Nederlands Instituut Publieke Veiligheid op de radio bij Omroep Gelderland. "Dan loopt je het risico dat mensen zich hieraan snijden, kinderen deze deeltjes opeten of dat deze terechtkomen in bijvoorbeeld moestuintjes."

Bij een brand in loodsen van een bollenbedrijf in Moerbeek in 2020 regende het in de omgeving stukjes glas van zonnepanelen. Werknemers van het getroffen bedrijf waren samen met een saneringsbedrijf dagen bezig om het glas te verzamelen. "Niemand weet de oplossing voor dit probleem", zei Louis Winder van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord toen tegen NH Nieuws.

4. Komen branden met zonnepanelen steeds vaker voor?

Rosmuller bevestigt dat het aantal branden met zonnepalen toeneemt. Tussen 2018 en 2020 waren er zo'n 35 van dit soort branden per jaar. In de eerste helft van 2023 waren er volgens hem al 55 branden met zonnepanelen.

Enerzijds komt dat doordat steeds meer huizen zonnepanelen hebben, zegt Rosmuller. Daarnaast is de behoefte aan het leggen van zonnepanelen volgens hem groter dan het aanbod van goede, erkende installateurs. "Dat maakt dat het aanleggen van zonnepanelen soms gepaard gaat met broddelwerk", zegt hij.