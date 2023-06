DNB ziet hardnekkige inflatie, 'bedrijven moeten op winst interen'

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een jaarlijkse inflatie van 2 procent, maar het lijkt erop dat dit voorlopig niet gehaald zal worden in Nederland. Dat is zorgelijk, want als de inflatie alleen in Nederland hoog blijft, wordt het nog lastiger om deze terug te dringen.

Economieverslaggever Eva Wiessing:

"De inflatie valt tegen en blijft langer hoog dan verwacht. Voor dit jaar verwacht de bank een inflatie van 4,2 procent. Dat is veel minder dan de inflatie van vorig jaar (11,6 procent), maar het probleem is dat het is doorgesijpeld tot in alle haarvaten van de economie. Vorig jaar was het de energieprijs die hoog was en alles opstuwde, maar nu zie je dat allerlei prijzen hoger worden. Dat zie je in de kerninflatie, oftewel de inflatie exclusief energie en voeding. Die is met 6,8 procent echt heel erg hoog en dat is een inflatie die veel moeilijker te bestrijden is."