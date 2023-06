Trainer Henk de Jong hoopt na succesvolle operatie op rentree komend seizoen

Henk de Jong hoopt in september zijn werk als trainer te kunnen hervatten. De 58-jarige coach moest afgelopen seizoen zijn werkzaamheden bij SC Cambuur neerleggen, omdat een cyste operatief uit zijn hoofd verwijderd moest worden. De afgelopen maanden herstelde De Jong van die zware ingreep. "Ik ben weer gewoon normaal", zegt hij nu in een podcast van Omrop Fryslân. De komende periode gaat De Jong gebruiken om verder te herstellen, al zou hij het liefst alweer aan de slag willen gaan. "Laatst was ik voor controle bij de arts en zei ik dat ik weer 'los' wilde. Hij zei: 'Henk, dat mag niet. Bouw nu eerst op, want je kunt niet nog een keer stoppen.'" In gesprek met Omrop Fryslân gaat De Jong ook in op zijn contractsituatie bij SC Cambuur:

Met Ultee en De Jong in dienst verkeert Cambuur nu in de merkwaardige situatie dat er twee hoofdtrainers onder contract staan. De Jong wil echter geen bedreiging zijn voor de huidige hoofdtrainer. - NOS

De trainer nam het advies van de arts ter harte. "Als ik weer begin, dan moet ik door. Ik kan het niet maken tegenover de club waar ik dan trainer ben om weer te stoppen. En ook niet tegenover mezelf en mijn gezin. Ik wil niet afgekeurd worden, ik wil weer werken." 20 uur slaap per dag Door de cyste was de trainer flink afgetakeld. "Ik kon niets meer. Voor de operatie sliep ik 20 van de 24 uur op een dag. Ik had geen leven meer, omdat ik geen prikkels kon verdragen", vertelt De Jong. De operatie was niet zonder risico. "Je kunt ook doodgaan. Het is heel raar wat ik zeg, maar ik dacht: maak je geen zorgen, ik moet me overgeven en in de doktoren geloven. En dan zie ik het wel." De operatie, die in maart plaatsvond, verliep succesvol. Inmiddels voelt De Jong zich weer goed. Hij werkt volgens een schema aan zijn herstel en zou in september weer fulltime aan de slag kunnen. De tijd dat hij twintig uur per dag in bed lag, is voorbij. "Ik sta 's ochtends om kwart voor zes op en als ik om tien uur 's avonds ga slapen, voel ik me nog hetzelfde. Ik slaap overdag niet meer." Henk de Jong sprak in december (voor zijn operatie) met NOS Studio Sport:

Vanwege een cyste in zijn hoofd moest Henk de Jong stoppen als trainer van SC Cambuur. Hoe gaat het nu met hem? Jan Vincent van Zuiden zoekt hem op. - NOS

Terwijl De Jong afwezig was, stelde Cambuur met Sjors Ultee een nieuwe hoofdtrainer aan. Onder zijn leiding degradeerde de club uit de eredivisie. Het contract van Ultee loopt nog een jaar door. Merkwaardige situatie Ook De Jong ligt nog een jaar vast in Leeuwarden. Hij verlengde eenzijdig een optie in zijn contract voor een extra seizoen. Daardoor verkeert Cambuur nu in de merkwaardige situatie dat er twee hoofdtrainers onder contract staan. De Jong is bij de achterban veruit de populairste van de twee. Hij maakte Cambuur twee keer kampioen van de eerste divisie, in 2013 en 2021. Ultee is veel minder geliefd, mede door de degradatie van het afgelopen seizoen.

Ook tijdens zijn afwezigheid bleef De Jong populair bij Cambuur-fans - ANP