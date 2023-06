In de Oostenrijke rust brengt zelfs Liverpool het hoofd van Van de Ven niet op hol

Veel tijd is er niet. Jong Oranje kwam vorige week zondag bijeen in Zeist, vertrok de maandag erop naar Stegersbach en vliegt zes dagen later alweer naar Tbilisi, waar woensdag het EK begint met de groepswedstrijd tegen Jong België.

"Het ligt op de route richting Tbilisi", verklaart bondscoach Erwin van de Looi de keuze voor het Oostenrijkse dorp. "Normaal gesproken is het hier ook wat warmer, net als in Georgië. Daar wilden we alvast aan wennen. Verder zijn de omstandigheden hier perfect."

Stegersbach. Een plaatsje in de heuvels, helemaal in het zuidoosten van Oostenrijk, dicht bij de Hongaarse grens. Het is er rustig, doodstil eigenlijk. Pensionado's genieten van het thermenbad of slaan een balletje op de golfbaan, terwijl de krekels het omgevingsgeluid domineren.

De wedstrijden van Jong Oranje zijn live te zien bij de NOS, via streams, op tv en op het YouTube-account van NOS Sport. Op woensdag 21 juni trapt Jong Oranje om 18.00 uur in Tbilisi af tegen Jong België. De finale is op 8 juli.

"Zijn ontwikkeling is wel spectaculair", meent ook Van de Looi. "Van de Ven is bij het grote publiek minder bekend, omdat hij voor Wolfsburg bij FC Volendam in de eerste divisie speelde."

Hij viel op in het oefenduel van woensdag (0-0) tegen de leeftijdsgenoten van Japan. Niemand kwam langs Van de Ven, die letterlijk en figuurlijk is gegroeid afgelopen seizoen bij VfL Wolfsburg, waar hij werd gekozen tot speler van het jaar. Na twee jaar lijkt hij de Duitse club al ontgroeid.

"Het is gelukkig allemaal heel relaxed hier", vindt Micky van de Ven, een van de aanvoerders van Jong Oranje. "In de ochtend doen we een goede, intensieve training en daarna kun je hier goed werken aan je herstel", vertelt de verdediger vanaf het buitenterras in het hotel.

NOS Sport krijgt tijdens het EK een exclusief kijkje achter de schermen. Volg het in de Youtube-serie 'Jong Oranje, klas van '23'. In de eerste aflevering leren we Quilindschy Hartman, Bart Verbruggen en Brian Brobbey beter kennen aan de hand van jeugdfoto's:

De 22-jarige Noord-Hollander blijft er, zoals hij is, rustig onder. "Natuurlijk is spelen in de Premier League ook voor mij een droom. Maar ik ben nog niet dicht bij een transfer. Ik focus me nu op het EK en zie daarna wel wat er gaat gebeuren."

Dat is ook opgevallen in Engeland. Liverpool zou geïnteresseerd zijn. "Zulke berichten zijn natuurlijk alleen maar positief", geeft Van de Ven toe. "Dan weet je dat je jaar niet onopgevallen is gebleven."

"Hij is een beetje vergelijkbaar met Sven Botman, die ook al vroeg naar het buitenland ging en zich daar heeft doorontwikkeld. Micky heeft veel facetten van een moderne verdediger. Hij is snel, sterk en kan goed voetballen."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Elkaar klaarstomen voor het EK dus. In Georgië is het straks twee uur later dan in Nederland. Om alvast aan dat ritme te wennen gaan de spelers in Oostenrijk al op tijd naar bed, om er vervolgens weer vroeg uit te kruipen. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

"Het is een utopie om te stellen dat niemand hier contact heeft met zijn zaakwaarnemer", stelt Van de Looi. "Dat gaat natuurlijk niet. Dat zal in elke ploeg, bij elk land zo zijn. Overal heb je spelers voor wie interesse is. Maar de jongens weten echt wel waarvoor ze hier zijn."

Op papier heeft Jong Oranje een prima selectie. Maar op papier heeft Jong Oranje ook een loodzware groep. Met België en Portugal als twee toplanden en Georgië als gastland. En er kunnen maar twee ploegen door.

De grote vraag is: hoe goed is dit Jong Oranje nu echt? "Zeg jij het maar", reageert Van de Looi. "Eigenlijk moeten we dat nog laten zien. We zijn in de kwalificatie en oefenduels ongeslagen gebleven. Alleen was dat natuurlijk niet van het niveau van op het EK."

'Anders ga je ten onder'

"Mijn toernooi is pas geslaagd als we met de beker staan", zegt Van de Ven vol bravoure. "We hebben veel individuele kwaliteit, maar willen ook allemaal voor elkaar werken. Dat heb je nodig, anders ga je ten onder."

Bekijk hieronder aflevering twee van 'Jong Oranje, klas van '23', waarbij we meekijken tijdens een fotoshoot met de spelers: