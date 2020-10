Herstelde Bertens soepel naar achtste finales: 'Omstandigheden waren fijn'

Bertens was in de rally's oppermachtig en dwong Siniaková, de nummer 61 van de wereld, dikwijls tot het maken van fouten. Ze zette de Tsjechische vaak onder druk, waardoor Siniaková veel risico nam en evenzoveel onnodige fouten produceerde.

Het was de vraag hoe Bertens haar slopende partij uit de tweede ronde had verteerd, maar na een stroef begin (Bertens verloor direct haar opslag) kwam ze los en oogde de nummer acht van de wereld fris.

Kiki Bertens heeft op soepele wijze de laatste zestien op Roland Garros bereikt. De Zuid-Hollandse was in haar beste partij in Parijs tot nu toe veel te sterk voor de Tsjechische Katerina Siniaková: 6-2, 6-2.

De organisatie had vanwege het krappe schema op Court Suzanne Lenglen besloten om het duel van Bertens naar de hoofdbaan van Roland Garros te verschuiven, het Court Philippe Chatrier. Dat betekende dat Bertens haar partij onder een vanwege de regen gesloten dak speelde. En dat kwam haar niet slecht uit.

Bertens profiteert van omstandigheden

"Ik was heel erg blij dat ik van baan veranderde. Het was in mijn voordeel dat we onder het gesloten dak moesten spelen", zei Bertens na afloop.

"De omstandigheden op deze baan waren veel beter in vergelijking met de andere banen omdat het dak al de hele dag dicht was", legde ze uit. "De baan is daardoor een stuk minder vochtig, waardoor de ballen minder zwaar zijn en een stuk sneller gaan. Ook gaat het bewegen veel makkelijker."