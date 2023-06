Stroomnetwerk Overijssel vol, bedrijven in de wachtrij

Het stroomnetwerk in Overijssel is dusdanig overbelast dat netbeheerder Enexis vanaf vandaag een voorlopige stop inlast voor nieuwe bedrijven die een aansluiting willen. Ook zullen sommige bedrijven voorlopig niet kunnen uitbreiden.

Ondernemers in de provincie ontvangen vandaag een brief met uitleg. Volgens RTV Oost hebben 19 van de 25 gemeenten te maken met capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Later vandaag wordt bekendgemaakt om welke plekken het precies gaat.

"Het is nu nog niet zo ver dat we moeten afsluiten, maar met het afkondigen van afnameschaarste proberen we te voorkomen dat het net op sommige plekken uitvalt", zegt directeur Daphne Verreth van Enexis tegen de omroep.

Afgelopen weekend was er nog een grote stroomstoring in de gemeente Twenterand waarbij duizenden huishoudens urenlang zonder stroom zaten. De directeur weet nog niet of dat te maken had met een te grote belasting van het elektriciteitsnet. "We weten nog niet wat de oorzaak is van de brand die de storing veroorzaakte, maar het kan zijn dat de capaciteit die werd geleverd te groot was."

Volgens de directeur wordt er alles aan gedaan om het stroomnet uit te breiden en te verzwaren met dikkere kabels. Die klus is niet volgend jaar geklaard, waardoor de afname van elektriciteit ook de komende jaren mogelijk beperkt moet worden.

Ook op andere plekken

Het elektriciteitsnet staat in Nederland al langer onder druk. Verschillende regio's kampen met capaciteitsproblemen. Dat komt door de snelle opkomst van warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de elektrificatie van de industrie, die extra versneld is door de oorlog in Oekraïne.

Een jaar geleden was er ook een stop op stroomaansluiting voor nieuwe bedrijven in Limburg en Brabant. Het ging daar om zowel het afnemen als opwekken van stroom. In het noorden van het land worden problemen met het stroomnetwerk vooral veroorzaakt door een explosieve groei van het aantal partijen dat duurzame energie wil produceren en het grote aantal zonneparken dat zich er wil vestigen.

13 miljard

Tennet kondigde in juli vorig jaar aan zo'n 13 miljard euro te investeren in het vernieuwen van het stroomnetwerk. Het geld wordt onder meer gestoken in veertig nieuwe hoogspanningsstations.