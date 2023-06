Voetballer Quincy Promes krijgt 1,5 jaar gevangenisstraf voor neersteken neef

Voetballer Quincy Promes (31) krijgt anderhalf jaar gevangenisstraf voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft hij zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling.

Promes stak in de zomer van 2020 een neef in zijn been na een ruzie op een verjaardagsfeest. Aanleiding was een oud conflict over een gestolen ketting.

De voormalig Ajax-speler, die ook tientallen keren uitkwam voor het Nederlands elftal, was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij verblijft in Rusland, waar hij sinds 2021 speelt bij Spartak Moskou.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist tegen Promes. De aanvankelijke verdenking van poging tot moord had het OM zelf al laten vallen.

Afgeluisterd

Bewijs voor de steekpartij komt onder andere uit appjes en telefoongesprekken, waarin Promes onder meer zegt dat zijn neef geluk heeft gehad dat hij geen vuurwapen bij zich had en dat hij eigenlijk niet op zijn knie mikte.

De voetballer werd afgeluisterd vanwege een heel andere strafzaak, die nog loopt. Promes wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van ruim 1300 kilo cocaïne in 2020. Hij zou hebben geïnvesteerd in twee drugstransporten.

Promes ontkent, maar het Openbaar Ministerie zegt dat de voetballer een sturende rol had bij de smokkel. Zo zou hij contact hebben gehad met mensen die de cocaïne moesten oppikken uit containers in de haven van Antwerpen.