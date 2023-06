D66: straf Kamerleden totdat ze zich aan de regels houden

Het moet mogelijk worden om Kamerleden die hun nevenfuncties niet openbaar maken net zolang te schorsen tot ze zich aan de regels houden, vindt D66. Kamerlid Joost Sneller dient hier een plan voor in.

Parlementariërs kunnen nu al tijdelijk worden geschorst als zij zich niet aan de regels houden. Dat gebeurde in oktober bij partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie nadat een Kamermeerderheid hiervoor had gestemd.

Baudet mocht toen een week lang niet deelnemen aan debatten omdat hij nevenfuncties niet had opgegeven. Hij had onder meer niet vermeld dat hij in het bestuur zat van de Amsterdam Media Group BV, die onder meer een uitgeverij beheert.

Papieren werkelijkheid

D66 is er ongelukkig mee dat Kamerleden zich na schorsing niet alsnog aan de regels hoeven te houden. Sneller stelt voor dat overtreders een sanctie krijgen opgelegd, zoals een schorsing, en dat die pas wordt opgeheven op het moment dat de regels wel worden nageleefd.

Het Kamerlid hoopt dat hier een afschrikwekkende werking van uitgaat. "Anders dreigen de integriteitsregels een papieren werkelijkheid te worden en worden onze parlementaire regels ondermijnd", zegt hij.

De Tweede Kamer spreekt vandaag en morgen over de werkwijze; in dat debat komt het voorstel van D66 aan de orde.