Laatste dag van bezoek Blinken aan China, gesprek met Xi Jinping aanstaande

Het is de tweede en laatste dag van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken aan China. Gisteren sprak hij al met zijn Chinese ambtgenoot Qin Gang, vandaag volgde een onderhoud met topdiplomaat Wang Yi. Een gesprek met president Xi Jinping volgt later vandaag. Blinken vertrekt vanavond. Wang, die gaat over buitenlandse zaken binnen de Communistische Partij en in rang boven Qin Gang staat, stelde dat de relatie tussen China en VS momenteel een dieptepunt heeft bereikt. De hoofdoorzaak daarvan is volgens hem de verkeerde perceptie van China die de VS heeft. "We moeten ons verantwoordelijk opstellen tegenover de mensen, de geschiedenis en de wereld, en de neerwaartse spiraal van de Amerikaanse-Chinese verhoudingen omkeren", stelde Wang in een verklaring.

Blinken en Wang spraken zo'n drie uur. Ze gingen na afloop beiden niet in op vragen van journalisten. Gisteren sprak Blinken dus al met zijn Chinese collega Qin Gang. Wat er over die gesprekken naar buiten kwam, is positiever dan waar van tevoren op was gerekend. Vooraf hadden Blinken en andere Amerikaanse functionarissen namelijk al de verwachtingen over doorbraken getemperd. Het bezoek van Blinken was dan ook vooral bedoeld om de communicatie te verbeteren en misverstanden te voorkomen.

China-correspondent Garrie van Pinxteren: "Als minister van Buitenlandse Zaken gaat Blinken over het volledige Amerikaanse buitenlandbeleid. Hij sprak gisteren 7,5 uur met zijn ambtgenoot Qin Gang. Eerst 5 uur aan tafel en vervolgens 2,5 uur al wandelend en etend. Opvallend is dat na afloop van die gesprekken relatief positieve signalen naar buiten kwamen, zowel van de Chinese als de Amerikaanse kant. Ze zeiden constructief en diepgravend te hebben gesproken. Het loopt dus beter dan men van tevoren had ingeschat. Ze hebben zelfs al een aantal concrete resultaten geboekt. Ze zeiden dat ze meer gaan doen aan de uitwisseling tussen personen, zoals studenten en zakenmensen. Ook wordt gestreefd naar meer vluchten tussen China en Amerika, en misschien ook naar meer visa voor Amerikaanse journalisten. Het belangrijkste dat gezegd is, is dat Qin een bezoek aan de Verenigde Staten gaat brengen op een geschikt moment. De lijst van problemen en doelen van beide landen is enorm lang. Voor China is het belangrijk dat de VS zich niet bemoeit met Taiwan en het als binnenlandse aangelegenheid ziet. Blinken heeft al gezegd dat ze dat niet doen. De Amerikanen willen de zeeën daar openhouden en vrije doorgang, ook door de Straat van Taiwan. Er is ongetwijfeld ook gesproken over de oorlog in Oekraïne, waar de landen heel anders over denken. En ook zal het zijn gegaan over kernwapens. Wat er op die gebieden is bereikt, dat weten we niet."

Later vandaag volgt in Peking een gesprek tussen Blinken en president Xi Jinping. Blinken is de hoogste Amerikaanse functionaris die China bezoekt sinds Joe Biden begon aan zijn termijn als president. Het bezoek van Blinken maakt mogelijk de weg vrij voor een ontmoeting tussen Xi en Biden in de komende maanden. De relatie tussen China en de VS staat onder druk vanwege meerdere twistpunten. Zo is er de kwestie rond Taiwan, dat China beschouwt als afvallige provincie. Ook spelen de geopolitieke strijd om de Zuid-Chinese Zee, de handelsoorlog tussen de landen, mensenrechtenkwesties, en de uiteenlopende standpunten over de oorlog in Oekraïne een rol.

Nieuwsuur maakte deze video over de gespannen relatie tussen China en de VS: