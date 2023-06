Steeds meer vragen over rol Griekse kustwacht bij ramp met migrantenschip

De kotter zelf had geen peilbaken en is dus niet op de kaart van Marinetraffic te volgen. Ook het schip van de kustwacht is niet te zien, omdat dat schip zijn locatie niet hoeft door te geven.

Te zien is dat twee olietankers, die door de Griekse autoriteiten waren gevraagd om water en voedsel naar het migrantenschip te brengen, met een tussenpoos van enkele uren naar dezelfde plek varen. Als aan het eind van de avond duidelijk wordt dat het schip is gezonken, komen er meer dan tien schepen naar die plek toe om drenkelingen te redden.

De Griekse kustwacht komt steeds meer onder vuur te liggen vanwege zijn rol in de scheepsramp op de Middellandse Zee, die waarschijnlijk honderden migranten het leven kostte. Waar al bekend was dat de kustwacht de overvolle kotter uren volgde voordat die kapseisde en zelfs een touw vastmaakte aan het schip , wordt nu het verhaal dat het migrantenschip een vaste koers en snelheid aanhield ernstig in twijfel getrokken.

Het officiële dodental van de scheepsramp staat op 78. Er zijn 104 opvarenden levend uit het water gehaald. Ze komen uit Syrië, Egypte, Pakistan en de Palestijnse gebieden. Overlevenden spreken van zeker 700 mensen aan boord: mannen, vrouwen en kinderen. De kustwacht is in het gebied nog met schepen en een helikopter actief.

Hulporganisaties en activisten zetten meteen al vraagtekens bij de Griekse versie van de gebeurtenissen in aanloop naar de scheepsramp. Bij hulporganisatie Alarm Phone waren telefoontjes binnengekomen van migranten aan boord, die zeiden dat het schip was stilgevallen en dat de kapitein het schip had verlaten in een klein bootje. "Griekse en Europese autoriteiten waren er helemaal van op de hoogte dat dit schip overvol en niet zeewaardig was, maar toch is er geen reddingsoperatie opgezet", zei de hulporganisatie.

Ook overlevende Rana uit Pakistan spreekt van grote problemen aan boord. Tegen de Griekse krant Ekathimerini zegt hij dat er na drie dagen varen motorproblemen waren ontstaan. De 24-jarige zat op het dek, terwijl zijn vrouw en kinderen in het ruim waren. "Ik voelde dat het schip begon over te hellen en zag dat het water maakte. Daarop ging iedereen naar de andere kant van het schip, waardoor het kapseisde." Hij werd naar eigen zeggen na enkele minuten uit het water gehaald door een groot schip dat in de buurt was. Zijn vrouw en kinderen verdwenen met het schip in de diepte.

De Griekse premier Mitsotakis hekelde gisteren op een campagnebijeenkomst de kritiek op de kustwacht. "Deze mensen vechten iedere dag tegen de golven om mensenlevens te redden en onze grenzen te bewaken", zei hij.