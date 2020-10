Meer ziekenhuizen nemen maatregelen tegen agressie op corona-afdeling

Om onaangename verrassingen te voorkomen en patiënten vooraf te informeren, krijgen patiënten van de twee locaties van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis bij binnenkomst meteen een brief waarin staat dat ze overplaatst kunnen worden naar een ander ziekenhuis. "Zo proberen we zoveel mogelijk begrip voor de situatie te creëren, zodat patiënten ook weten dat we dit doen om de gewone zorg zoveel mogelijk door te laten gaan."

Een woordvoerder van het Sint Jansdal Ziekenhuis zegt dat er extra beveiliging wordt ingezet om grimmige discussies te sussen. "Wij hebben nog geen overplaatsingen, maar we merken wel dat er woede is om de regels die er gelden."

Ziekenhuizen als het LUMC in Leiden, het AMC en het OLVG in Amsterdam en het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk herkennen de problemen bij het HMC. Ze laten aan de NOS weten dat het ook bij hen voorkomt dat familieleden emotioneel reageren op overplaatsing.

Na twee incidenten die gepaard gingen met agressie in verband met de overplaatsing van patiënten, is de maat vol voor het Haags Medisch Centrum. Op alle drie locaties van het ziekenhuis worden nu extra beveiligers ingezet, zei bestuurder Ingrid Wolf gisteren tegen de NRC . Ze vertelde dat verpleegkundigen waren bedreigd en dat een advocaat onaangekondigd op de afdeling verscheen om te eisen dat een patiënt niet zou worden verplaatst.

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal meldingen van agressie dat bij de vakbond voor verpleegkundigen binnenkomt gestegen, ziet Michel van Erp, de voorzitter van NU'91. "Ook wij horen over agressie tijdens het overplaatsen van patiënten. Het gaat om heftige woordenwisselingen, slaan, in het gezicht spugen. We hebben nog geen concrete cijfers, ook omdat verplegend personeel niet altijd aan de bel durft te trekken."

Bezoekerspas

Ziekenhuizen in Tilburg en Twente, die vooral coronapatiënten van andere ziekenhuizen overnemen, zien geen toename van agressie. Wel stelde het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis een bezoekerspas in voor de verpleegafdeling. "Hier ontstond regelmatig discussie over wie wanneer naar binnen mocht."

Het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC in Utrecht laten weten geen extra maatregelen te nemen omdat de familieleden zich in die ziekenhuizen rustig gedragen en aan de regels houden.