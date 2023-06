Met briefje van zijn moeder op zak schaart Clark zich met US Open-zege bij wereldtop

Voor Clark was het pas zijn zevende deelname aan een major en nooit was hij verder gekomen dan een gedeelde 75ste plaats. Tot zondag, toen hij onder anderen Rory McIlroy achter zich liet.

De 29-jarige Amerikaan Wyndham Clark is de verrassende winnaar van de 123ste editie van de US Open. Het toernooi in Los Angeles geldt als een van de vier majors in het golf.

Hij besloot toch door te gaan en de zege op de US Open is de bekroning van een lange weg naar de top. Na de laatste putt keek hij met betraande ogen naar de hemel, voordat hij zijn gezicht bedekte met zijn pet.

"Mijn moeder heeft lang in Los Angeles gewoond", vertelde hij later. "Dit weekend kwamen er mensen naar me toe die foto's lieten zien van haar als twintiger en dertiger. Daarom had ik het hele weekend al een speciaal gevoel."

"Ik zou dolgraag willen dat ze erbij was vandaag, zodat ik haar kon knuffelen. Ik had dit succes graag met haar gevierd, maar ik weet dat ze enorm trots op me is."

Wereldtop

Het briefje van zijn moeder gaf hem vertrouwen om de wereldtoppers te verslaan. "Ik heb het gevoel dat ik thuis hoor op dit niveau. Twee of drie jaar geleden kende niemand mij nog, maar ook toen had ik al het idee dat ik het kon opnemen tegen de allerbeste spelers."

Op majors kon Clark zich nog niet eerder onderscheiden. Maar met een toernooizege op Quail Hallow in de PGA Tour liet hij zes weken geleden al zijn kwaliteiten zien.

"Het is de laatste tijd sneller gegaan dan ik had verwacht. Ik denk dat ik nu echt bij de beste spelers ter wereld hoor. En deze zege laat alleen maar zien dat als ik ergens in geloof, het ook echt kan gebeuren."