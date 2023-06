Wekdienst 19/6: Uitspraak in zaak Promes • Laatste predicaten 'Excellente School' toegekend

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de strafzaak tegen voetballer Quincy Promes, die volgens het het Openbaar Ministerie schuldig is aan zware mishandeling van zijn neef. Er is een celstraf van twee jaar tegen hem geëist. Promes verblijft momenteel in Rusland waar hij speelt voor Spartak Moskou.

In de provincie Zuid-Holland is aan het einde van de middag de presentatie van het coalitieakkoord. De vijf partijen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA bereikten vorige week overeenstemming over de plannen voor de provincie. BBB en VVD zijn allebei met acht zetels de grootste partijen.

Voor de allerlaatste keer wordt vandaag bekendgemaakt welke scholen dit jaar het predicaat 'excellent' krijgen. Sinds 2012 werden de predicaten elk jaar uitgedeeld door het ministerie van Onderwijs om scholen te belonen die uitblinken, maar de minister vindt dat dit kansengelijkheid tegenwerkt.

Wat heb je gemist?

De voetballers van Spanje hebben in de Kuip de Nations League gewonnen. Ze versloegen Kroatië met strafschoppen (6-5). Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond het 0-0.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Spanje een prijs pakt. Toen won Spanje het EK. Kroatië en de 37-jarige Luka Modric blijven nog steeds verstoken van hun eerste internationale prijs. Bij de laatste twee WK's werd Kroatië tweede en derde.

Ander nieuws uit de nacht:

Twee brandweerlieden omgekomen bij brand in Duitse motorzaak: ze waren afgekomen op een brand in een showroom voor motoren in Sankt Augustin, in de buurt van Bonn.

Nazi-adelaar wordt toch geen vredesduif, Uruguay ziet af van omsmelten: er kwam veel kritiek op het plan om het bronzen adelaarsbeeld, dat ooit op een oorlogsschip van de nazi's stond, om te smelten.

Tientallen mensen geëvacueerd uit Utrechtse flat vanwege brand: in een containerhok van de flat aan de Hanoidreef in de wijk Overvecht stond een afvalcontainer in brand.

En dan nog even dit:

Tallon Griekspoor heeft de grastitel in Rosmalen veroverd en treedt daarmee in de voetsporen van Richard Krajicek, Sjeng Schalken en Tim van Rijthoven. De Nederlander begon als nummer 38 van de wereld aan het toernooi en is nu de top-30 binnengedrongen. "Dit is voor mij het mooiste moment uit mijn loopbaan en de mooiste week uit mijn leven", zei Griekspoor na afloop.