Voor de vakantie nog even naar de garage voor een check? Vergeet het maar

Wie vlak voor de zomervakantie de auto nog even wil laten checken of een apk wil laten uitvoeren, komt bedrogen uit. Bij verschillende garages lopen de wachttijden op, soms wel tot zes weken. "We kunnen het werk gewoon niet aan. Het is niet anders", zegt Patrick Hommel van Auto Hommel in Etten-Leur.

Belangrijkste oorzaak is het grote tekort aan monteurs. Volgens het CBS staan er bij garages zo'n 8400 vacatures open. In de meeste gevallen gaat het om automonteurs, autospuiters, plaatwerkers en schadeherstellers. Voor niet-technische functies is er ook werk: voor telefonisten, balie- en magazijnmedewerkers en verkopers.

Ook brancheorganisatie Bovag herkent de malaise. "Heel veel sectoren zoeken mensen. Denk eens aan installateurs van zonnepanelen", zegt woordvoerder Paul de Waal. "Dus ja, op de arbeidsmarkt is de concurrentie heel groot. Ik kan mensen maar één ding aanraden: maak op tijd een afspraak bij de garage."

40 procent doet vakantiecheck

De Bovag deed onderzoek naar hoeveel mensen hun auto voor de zomervakantie laten nakijken. 40 procent doet zo'n vakantiecheck. Volgens de brancheorganisatie is dat een positieve ontwikkeling, maar er zijn dus ook veel mensen die dit (nog) niet doen.

Ook ziet de Bovag dat de periodes tussen onderhoudsbeurten steeds langer worden. Daarnaast worden de meeste auto's maar een keer in de twee jaar nagekeken bij de apk. Maar dat een auto in het verleden door die keuring is gekomen, betekent nog niet dat die ook klaar is voor een lange vakantierit. De Bovag zegt dan ook dat de apk niet als vervanging kan dienen voor een onderhoudsbeurt.

De problemen die monteurs bij de vakantiecontrole doorgaans tegenkomen zijn versleten remmen en banden en vloeistofniveaus die te laag zijn. Mensen die dit vlak voor hun vakantie nog willen nakijken, lopen het risico dat ze op een wachtlijst terechtkomen. Zo ook bij Michael van Loon, die een autobedrijf in Roosendaal heeft. Tot eind juli zit hij helemaal vol.

Van Loon maakt lange dagen. "Vannacht ben ik om twee uur naar bed gegaan omdat ik de administratie nog moest doen." Ook hij komt personeel te kort en kan nog wat extra monteurs gebruiken. Het UWV verwacht dat het aantal aantal vacatures tot en met 2024 nog hoog zal blijven.