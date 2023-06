Zomer vol hoofdbrekens voor Koeman: twijfels op alle fronten bij Oranje

De elf tegendoelpunten in vier interlands vormen een bijna historisch dieptepunt. Het gebeurde voor het laatst in 1962, toen Nederland nog een klein voetballand was, dat Oranje in vier interlands zo veel goals moest incasseren.

De kwaliteit van Oranje zit vooral in de verdediging, met internationale topspelers als aanvoerder Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City) en Matthijs de Ligt (Bayern München). Toch is de verdediging van Oranje onder Koeman zo lek als een mandje.

Een 4-0 nederlaag in Frankrijk (EK-kwalificatie), een magere 3-0 zege op dwergstaat Gibraltar (EK-kwalificatie), een 4-2 nederlaag na verlenging tegen Kroatië (Nations League) en gisteren 3-2 verlies tegen Italië (Nations League). Tegen de toplanden komt Oranje tekort . Elf tegengoals in vier duels.

Het was niet de start waar hij op had gehoopt en ook niet de start waarmee hij in zijn nachtmerries rekening had gehouden. Ronald Koeman is zijn tweede termijn als bondscoach van Oranje ronduit belabberd begonnen met drie nederlagen in vier wedstrijden.

Elf tegendoelpunten in vier interlands incasseerde Oranje in 2023 onder Ronald Koeman. In 1962 incasseerde Oranje voor het laatst zo veel goals in vier duels. - NOS

Een blunder zat er niet bij, maar de doelpunten die Justin Bijlow in de Nations League incasseerden waren zeker niet allemaal onhoudbaar. De Feyenoorder verrichte geen wereldreddingen. Bijna elk schot was raak. "Dat is heel frustrerend", zei Bijlow. "Maar het is nog frustrerender dat we niet winnen."

Sven Botman was wel beschikbaar in de Nations League. Een echte verdediger, die een sterk seizoen kende in de Premier League. Van Botman maakte Koeman echter geen gebruik. De 23-jarige speler van Newcaste United wacht nog steeds op zijn interlanddebuut. Als slot op de deur in september dan maar?

In de drie topwedstrijden tegen Frankrijk, Kroatië en Italië begon Koeman met Lutsharel Geertruida en Van Dijk als verdedigingscentrum. De Ligt was in die duels niet beschikbaar. Door buikgriep miste hij het duel met Frankrijk en in de Nations League ontbrak hij vanwege een blessure.

Nederland lijdt in Enschede een 3-2 nederlaag tegen Italië. Oranje wordt hierdoor vierde in de Nations League. Luister hier naar de reactie van Justin Bijlow. - NOS

Met Mats Wieffer dient zich een compagnon van De Jong aan voor in de toekomst. De Tukker van Feyenoord kreeg het vertrouwen van Koeman en liet met name tegen de Kroaten aardige dingen zien. Tegen Italië had hij het moeilijker. De vraag is of Wieffer al klaar is voor het grote werk.

Zonder Frenkie de Jong ging het helemaal mis tegen Frankrijk, met Frenkie de Jong ging het deze week niet veel beter. De middenvelder van FC Barcelona moest tegen Kroatië zijn meerdere erkennen in Luka Modric en slaagde er ook tegen Italië niet in de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Het was voor zijn doen vlak, een zesje.

Een fitte en sterke Depay terug in september zou voor Koeman een geschenk uit de hemel zijn. Maar komt de 29-jarige Depay, 44 doelpunten in 88 interlands, ooit nog terug op zijn topniveau? Hetzelfde geldt voor de 32-jarige middenvelder Georginio Wijnaldum. Samen vormden ze een koningskoppel in de eerste periode van Koeman.

"Ik zie het absoluut niet als een tussenfase", was Koeman resoluut voorafgaand aan de Nations League. De bondscoach wil nu presteren met Oranje. Feit is dat Koeman in de vier interlands van 2023 met debutanten Geertruida, Wieffer en Joey Veerman zocht naar iets nieuws.

Dat is in meer en mindere mate ook de vraag bij de alternatieven voor de positie naast De Jong. Kwalitatief houdt het niet over.

Het wachten is onder meer op de doorbraak in Oranje van eredivisiesmaakmaker Xavi Simons, het grootste talent op de Nederlandse velden. De PSV'er kreeg van Koeman in alle interlands van 2023 een kans. Als linkerspits en nummer tien was hij in Oranje nog niet bepalend en dat is gezien zijn leeftijd (20) ook niet zo gek.

'Zonder mentaliteit zijn we heel matig'

De hoofdbrekens van Koeman deze zomer beperken zich niet tot de voetbalkwaliteiten van de een of de ander. De eerste helft tegen Italië liet hem schrikken. Koeman zag een gebrekkige instelling. Vleugelspits Donyell Malen liep niet mee met zijn tegenstander en werd evenals Noa Lang en Geertruida in de rust geslachtofferd.

"Nu praat je over mentaliteit en als team spelen", zei de bondscoach. "Als we dat niet hebben, zijn we heel matig."