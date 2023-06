Vol bravoure bestormt Griekspoor wereldtop: 'Ik reis nu om toernooien te winnen'

Ook al reist Griekspoor, die eerder dit jaar in het Indiase Pune zijn eerste titel pakte, vandaag alweer naar het Duitse Halle voor zijn volgende toernooi, de eindzege in Rosmalen moet flink gevierd worden.

Maar als iemand niet voor de waarheid wegloopt, dan is het Griekspoor wel. Het tafereel past bij de Noord-Hollander. Hij is iemand met bravoure.

Even later vertelt Griekspoor op serieuzere toon hoe belangrijk Vliegen en fysiotherapeut Bas van Bentum voor hem zijn.

Ze reizen als drietal al enkele maanden samen over de wereld en maken de mooie en minder mooie momenten met elkaar mee. "Bas en Kristof betekenen alles voor mij. Kristof is voor mij een vertrouwenspersoon, iemand tegen wie ik alles kan vertellen. Hij begrijpt mij ongelooflijk goed. Met Bas werk ik inmiddels twee jaar en we zien elkaar elke dag. Hij doet alles voor mij. Ik zou hem niet willen missen."

Mooie en minder mooie momenten

Het mooie is dat Griekspoor en zijn team dicht bij elkaar blijven. Ook als het tegenzit. Op Roland Garros is de sfeer in het team even rond het vriespunt als Griekspoor uit frustratie in de eerste ronde zijn coach uitscheldt.

Vliegen pikt dat niet en laat zich niet meer zien op de baan. Nog dezelfde avond leggen de twee 'de ruzie' bij. "Ik deed dat niet met plezier", zegt Vliegen nu. "Maar ik denk dat mijn signaal toen naar Tallon toe sterk was. Hopelijk heeft dat ook bijgedragen aan deze week."