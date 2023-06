Tientallen mensen geëvacueerd uit Utrechtse flat vanwege brand

Bewoners van dertig flatwoningen in Utrecht zijn uit hun woningen gehaald na een brand. In een containerhok van de flat aan de Hanoidreef in de wijk Overvecht brandde een afvalcontainer. De rook trok door het trappenhuis en drong ook woningen binnen.

Meerdere bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Een bewoner is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand in de afvalcontainer was snel geblust. De flat wordt nu geventileerd.

Tientallen bewoners stonden rond 04.30 uur buiten te wachten. De brandweer kan nog niet zeggen welke bewoners terug kunnen en voor wie opvang geregeld wordt.