Twee brandweerlieden omgekomen bij brand in Duitse motorzaak

In Duitsland zijn twee brandweerlieden omgekomen bij een brand. Ze waren afgekomen op een brand in een showroom voor motoren in Sankt Augustin, in de buurt van Bonn. Ze gingen als eersten het brandende gebouw in en werden korte tijd later als vermist gemeld.

Aan het begin van de nacht werd bekendgemaakt dat hun lichamen waren geborgen. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze waren allebei lid van de vrijwillige brandweer. Volgens de burgemeester van Sankt Augustin waren het ervaren brandweerlieden.

Het vuur breidde zich aanvankelijk razendsnel uit. In het gebouw waren explosies; erboven waren rookwolken van zo'n vijftig meter hoog te zien. Een derde brandweerman, die kort na de anderen naar binnen was gegaan, kon zich op tijd in veiligheid brengen.

Bij de brand raakten ook elf brandweermensen gewond. Vijf van hen moesten naar het ziekenhuis.

Alle leden van de vrijwillige brandweer in Sankt Augustin zijn na het drama afgelost. Meer dan 200 brandweerlieden uit de hele omgeving waren nog uren bezig om het vuur te blussen.