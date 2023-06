Nazi-adelaar wordt toch geen vredesduif, Uruguay ziet af van omsmelten

Uruguay gaat een bronzen adelaarsbeeld dat ooit op een oorlogsschip van de nazi's stond, toch niet omsmelten tot vredesduif. President Lacalle Pou ziet af van het plan na kritiek van politieke partijen en de culturele sector in het Zuid-Amerikaanse land.

Middelpunt van de rel is een adelaarsbeeld dat in 2006 is gevonden op de bodem van de Rio de la Plata, een riviermonding op de grens van Uruguay en Argentinië. De adelaar staat op een krans met daarin een hakenkruis.

Het ruim 300 kilo zware beeld stond ooit op het achtersteven van de Graf Spee. Dat Duitse marineschip raakte in 1939 op die plek zwaar beschadigd bij gevechten met de Britse vloot. Later werd het door de eigen bemanning tot zinken gebracht.

Jaren na de ontdekking, in 2019, besloot een Uruguayaanse rechter dat het beeld moest worden verkocht. De opbrengst zou worden verdeeld tussen de staat en het bedrijf dat het beeld van de rivierbodem had gehaald. De regering was tegen verkoop, uit angst dat het beeld in handen zou vallen van neonazi's of andere nazi-sympathisanten. Duitsland sloot zich aan bij die zorg. De hoogste rechter in Uruguay kende het beeld uiteindelijk toe aan de staat.

'Symbool van vrede'

Afgelopen week kwam president Lacalle Pou met het plan om het beeld om te smelten en er een vredesduif van te maken. Een lokaal beroemde kunstenaar zou die klus voor zijn rekening nemen. Volgens de president kon het "symbool van oorlog en geweld" een "symbool van vrede en eenheid" worden.

Tegen het plan kwam veel verzet. Critici noemden het onverantwoord om een historisch waardevol object zomaar te vernietigen, zelfs als het gaat om een nazi-beeld. "Het Colosseum is ook niet gesloopt omdat daar christenen zijn vermoord", zei een parlementariër van Lacalle Pou's eigen partij.

In een petitie werd opgeroepen het beeld in een museum te bewaren en van context te voorzien, zodat de wreedheden van de nazi's niet worden vergeten.

Amper twee dagen na de lancering van het plan komt Lacalle Pou nu terug van zijn plan. Hij erkende dat zijn voornemen duidelijk niet in goede aarde was gevallen. Wat er nu met de adelaar gaat gebeuren, is nog onduidelijk.