Verstappen wint ook in Canada en komt met 41ste zege naast legende Senna

De door velen als beste coureur aller tijden beschouwde Braziliaan verongelukte in 1994 op 34-jarige leeftijd, in zijn elfde seizoen in de koningsklasse van de autosport.

Daarmee verstevigde de 25-jarige Verstappen niet alleen zijn leidende positie in de WK-stand, hij kwam met de 41ste grandprix-zege in zijn carrière ook naast de legendarische Ayrton Senna.

Door een aantal gridstraffen was de startopstelling behoorlijk door elkaar geschud. De in de kwalificaties veruit snelste Verstappen begon gewoon van P1, maar Nico Hülkenberg had een straf aan zijn broek gekregen en was van de tweede stek teruggezet naar de vijfde. Fernando Alonso schoof daardoor op naar de eerste startrij.

Dat maakte geen verschil voor Verstappen, die op Circuit Gilles Villeneuve goed startte en meteen wegreed van het veld achter hem. Daar streden de oud-wereldkampioenen Alonso en Lewis Hamilton om de titel 'best of the rest'.

Alonso (Aston Martin) racete uiteindelijk naar een keurige tweede plaats en verwees Hamilton (Mercedes) naar de derde stek.

Russell tegen de muur

Omdat George Russell in de 12de van 70 ronden met zijn Mercedes de muur op harde wijze getoucheerd had en daarbij nogal wat troep op het asfalt had achtergelaten, kwam de safetycar de baan op. De Brit kon wonderwel de race vervolgen, maar viel na 55 ronden alsnog uit met remproblemen.

Verstappen reed ondertussen probleemloos naar de overwinning en bezorgde 'en passant' zijn werkgever een mijlpaal: het was de honderdste GP-zege voor Red Bull Racing.

Eerder dit weekend vroegen we raceprominenten naar een vergelijking tussen Max Verstappen en Ayrton Senna.