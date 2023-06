Brand Arnhem onder controle, zonnepanelen belemmerden blussen

De grote brand in de Arnhemse wijk Presikhaaf is onder controle. Rond 23.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Drie woningen zijn onbewoonbaar door de brand in een huizenrij.

De brand brak kort na het middaguur uit. Het blussen was lastig, omdat de daken van het hele huizenblok zijn bedekt met zonnepanelen en het daardoor niet lukte om dicht bij het vuur te komen. Een deel van de panelen werd weggehaald, maar dat kon niet bij de huizen waarin de brand woedde.

Hele nacht nablussen

Gedurende de dag zijn meer dan 200 brandweerlieden ingezet. Het nablussen duurt nog de hele nacht. Bewoners van zestien woningen aan weerszijden van de getroffen huizen is daarom gevraagd om de nacht ergens anders door te brengen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De getroffen huizenrij bestaat uit acht huizen, waarvan de brand minstens vijf huizen bereikte. De andere drie hebben onder meer rook- en waterschade. Ook werd vanuit een van de huizen die aan de brand grenzen, met een specialistisch blusmiddel een gat in de muur gemaakt om zo beter te kunnen blussen.

Voor de mensen uit het getroffen woonblok is langdurige opvang geregeld.

Gewonden en ontruimingen

Vier mensen die bij het uitbreken van de brand in hun woning waren, zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Uit voorzorg werden in eerste instantie zo'n honderd woningen ontruimd. Halverwege de avond begon de brandweer met sloopwerkzaamheden, waarbij opnieuw veel rook vrijkwam. Vanwege de gedraaide wind zijn toen nog eens 24 appartementen ontruimd.

Klachten na rook

Ondanks twee NL-alerts en herhaaldelijke waarschuwingen van de brandweer, politie en de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch om ramen en deuren gesloten te houden, bleven veel mensen in de rook kijken naar de brand. Een aantal van hen meldde zich later met klachten bij de ambulance.

In de video hieronder vertelt bewoner Euron over de brand die in zijn huis is ontstaan: