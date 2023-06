Smits eerste Nederlandse handballer die Champions League wint, zelfs als topscorer

De 27-jarige Smits is een bepalende speler bij Oranje, net als Luc Steins. Die verloor in de halve finale van de Champions League met zijn club Paris Saint-Germain van Kielce.

Met zijn Duitse ploeg SC Magdeburg rekende de Limburger in Keulen in een spannende finale voor 20.000 toeschouwers na verlenging af met het Poolse Kielce: 30-29. Smits werd topscorer met acht treffers.

Drievoudig winnaar Magdeburg nam een 4-1 voorsprong, maar Kielce (winnaar in 2016) boog de achterstand om en leidde bij rust met 15-13.

Magdeburg knokte zich na de pauze in ondertal langszij (22-22) en kwam vier minuten voor tijd eindelijk weer op voorsprong (25-24).

Met een man minder in de laatste twee minuten kwamen Smits en co nogmaals langszij (26-26), waarna ze in de verlenging het meeslepende duel in hun voordeel beslisten.