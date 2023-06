Smits eerste Nederlandse handballer die Champions League wint, als topscorer zelfs

Met zijn Duitse ploeg SC Magdeburg rekende de Limburger in Keulen in een spannende finale voor 20.000 toeschouwers na verlenging af met het Poolse Kielce: 30-29.

Smits werd topscorer met acht treffers. Desondanks was hij niet heel tevreden over zijn eigen spel. "Ik had wat dingen beter kunnen doen, maar dat hoort erbij in een finale. Gelukkig is het een teamsport."

De 27-jarige Smits is een bepalende speler bij Oranje, net als Luc Steins. Die verloor in de halve finales van de Champions League met zijn club Paris Saint-Germain van Kielce.