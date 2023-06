Beijer leidt rolstoelbasketbalsters naar WK-finale, mannen strijden om brons

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben zich geplaatst voor de finale van het WK in Dubai op dinsdag. In de halve finale werd met 72-65 gewonnen van de Verenigde Staten.

Ook de Nederlandse mannen stonden in de halve finale tegenover de VS, maar zij redden het niet. Oranje verloor met 52-41.

Puntenpakker Beijer steelt de show

Nederland, de regerend paralympisch kampioen, begon uitstekend in het World Trade Centre in Dubai. Al in de eerste helft liepen de vrouwen van bondscoach Gertjan van der Linden snel weg bij de Amerikanen.

Vooral aan de hand van forward Mariska Beijer. 20 van de 35 punten voor rust kwamen van de hand van Beijer. De Amerikaanse verdediging had geen antwoord op de 31-jarige Helderse.

Aan het begin van het vierde kwart was het verschil zelfs 23 punten. Daarna liet Nederland de teugels wat vieren, waardoor de Amerikanen het idee hadden dat het nog best een spannende wedstrijd was, maar dat werd het eigenlijk nooit.