Verslagenheid en 'paniek' bij spelers Oranje: 'Zijn harde woorden gevallen'

Mentaliteit. Daar schortte het volgens de spelers van het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman aan. Oranje verloor in Enschede met 3-2 van Italië in de troostfinale van de Nations League. Vooral de eerste helft was ondermaats. "Daar schaam ik mij voor", aldus aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger zei dat de spelers van Oranje "heel goed" in de spiegel moeten kijken. "Het was gewoon slecht. Je speelt ook om de eer." Volgens Van Dijk is er deze week veel gesproken bij Oranje onderling. "Dan mag dit niet gebeuren. We waren vaak te laat met druk zetten." Volgens de aanvoerder geeft het optreden van vandaag reden tot paniek. "Wel een beetje, ja." 'In september goed voor de dag' Frenkie de Jong wil niet spreken van paniek. De middenvelder van Barcelona klampt zich vast aan de tweede helft, waarin meer inzet werd getoond. Daarnaast vindt hij dat Nederland "heel veel kwaliteit" in het team heeft. "Ook speelt er niets in het team waardoor de sfeer of inzet minder wordt. Ik denk dat we in september goed voor de dag kunnen komen", vervolgt hij.

En dat zal moeten ook, want Oranje ontvangt op 7 september Griekenland in de EK-kwalificatie. Drie dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Ierland. Het zijn de belangrijkste uitdagers van Nederland voor de tweede plaats achter koploper Frankrijk. De Jong denkt niet dat Nederland terug hoeft te vallen op een meer behoudend systeem, zoals onder de vorige bondscoach Louis van Gaal. "Het gaat voor het grootste deel om de kwaliteit van de spelers. We moeten zorgen dat we in september goed zijn. Misschien dat we wat kleine dingen aanpassen, maar dat moet je aan de trainer vragen. Daar ben ik niet voor." Harde woorden Het lijkt er wel op dat bondscoach Ronald Koeman zijn hoofd nog moet blijven breken over de verdediging. Sinds zijn aantreden heeft Nederland elf tegendoelpunten in vier wedstrijden gekregen. Alleen tegen voetbaldwerg Gibraltar werd de nul gehouden. Justin Bijlow, die vandaag en woensdag tegen Kroatië (4-2 verlies) onder de lat stond, vindt ook dat Nederland "veel te veel" tegendoelpunten krijgt. Voor Denzel Dumfries, Cody Gakpo en Wout Weghorst liggen de problemen dieper. Volgens hen ontbrak de wil om te winnen en moet de mentaliteit veranderen. Gakpo vond dat Nederland te weinig energie leverde in de eerste helft. Dumfries zei dat er na de eerste helft harde woorden in de kleedkamer zijn gevallen. "We kwamen bepaalde afspraken niet na. Dat kunnen we onszelf verwijten."