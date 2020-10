De Nederlandsche Bank verhuist vanavond goud en bankbiljetten naar Haarlem

De Nederlandsche Bank (DNB) is vanavond begonnen met het verhuizen van een grote hoeveelheid goud en bankbiljetten naar Haarlem. Aanleiding voor de verhuizing is de verbouwing van het Amsterdamse hoofdkantoor van de centrale bank. Defensie, medewerkers van de marechaussee en de politie zijn betrokken bij de grootschalige operatie.

In de Amsterdamse goudkelder liggen ongeveer 15.000 goudstaven, die omgerekend ongeveer tien miljard euro waard zijn. Het gaat om een derde van de totale Nederlandse goudvoorraad.

De voorraden van de DNB worden tijdelijk opgeslagen in de kluizen van de voormalige drukkerij van Joh. Enschedé. Het is de bedoeling dat ze in 2023 in het nieuwe DNB Cashcentrum in Zeist komen te liggen. Dat centrum moet nog worden gebouwd. De kostbare voorraad keert dus niet meer terug naar de hoofdstad.