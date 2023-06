Ajax neemt afscheid van Heitinga en verwelkomt Bosnische middenvelder Tahirovic

De wegen van Ajax en John Heitinga scheiden definitief. Het tot medio 2025 lopende contract van de 39-jarige coach wordt per 1 juli van dit jaar ontbonden, zo maakte de club bekend.

Daarnaast meldde Ajax de komst van een nieuwe speler. Benjamin Tahirovic komt over van AS Roma.

Oud-Ajax-speler Heitinga was sinds de zomer van 2021 coach van Jong Ajax en maakte sinds januari van dit jaar als interim-opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder het seizoen af als trainer van het eerste elftal. Met een derde plaats als eindklassering slaagde Heitinga er niet in het tij te keren.

Steijn aan het roer

Sven Mislintat, directeur voetbalzaken van Ajax, besloot begin juni om Heitinga niet meer voor de groep te zetten komend seizoen. Afgelopen maandag werd Maurice Steijn benoemd als nieuwe hoofdtrainer.

"De clubleiding is John Heitinga zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club en hoopt door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst dat de trainer zijn carrière elders een passend vervolg kan geven en wenst hem daarbij veel succes", meldt Ajax in een verklaring.

'Tahirovic is sterke en balvaste middenvelder'

De 20-jarige Tahirovic had bij Roma een contract tot 2026 en kost Ajax daardoor een niet nader bekendgemaakte transfersom. De Bosnische international werd geboren in Zweden en begon zijn professionele carrière bij het Zweedse Vasalunds IF. Hij stapte in 2021 over naar Roma. Dit seizoen speelde hij elf wedstrijden in de Serie A.