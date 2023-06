Burna Boy kondigt nieuw concert aan, geeft geen duidelijkheid over reden afwezigheid

Zanger Burna Boy heeft op zijn Instagramkanaal een nieuwe datum aangekondigd voor het afgelaste concert in Arnhem. Op 23 juli doen de artiest en zijn team een nieuwe poging om op te treden in Nederland.

"Nogmaals mijn diepste verontschuldigingen voor alle ongemakken van gisteravond", schrijft de zanger. "Het spijt me heel erg." Gedupeerden krijgen van de concertorganisator deze week een mail met details.

De Nigeriaanse artiest kwam gisteravond niet opdagen bij zijn concert in het Gelredome in Arnhem, waardoor zo'n 34.000 bezoekers van een koude kermis thuiskwamen. Terwijl de deuren van het stadion om 19.00 uur open gingen, was er om 22.30 uur nog steeds geen spoor van Burna Boy. In overleg met de gemeente besloot het Gelredome toen het concert te annuleren.

Reden blijft vaag

Concertorganisator BonBon Entertainment en Burna Boy blijven onduidelijk over de redenen dat de zanger niet kwam opdagen. "Omstandigheden die wij en Burna Boy niet konden voorzien", schreef de organisatie in een verklaring.

Volgens verschillende bronnen zou Burna Boy nog tot laat in de avond in Londen zijn geweest, zijn Europese thuisbasis, en had hij problemen met zijn privévliegtuig. Op korte termijn was er geen nieuw toestel beschikbaar voor de zanger en moest zijn management op zoek naar een andere oplossing. Die kwam pas na het besluit om het concert te af te blazen.

Deze fan van Burna Boy had uitgekeken naar het concert: