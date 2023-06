Jakobsen wint slotetappe in België, eindzege voor Van der Poel

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Soudal leverde Jakobsen in de rit met start en aankomst in Brussel (194,8 kilometer) perfect af. Jakobsen ging de sprint van kop af aan en enkel Philipsen kwam nog enigszins in de buurt.

Derde rittenkoers die Van der Poel wint

Van der Poel, die zaterdag met een fraai nummer zijn koppositie verstevigde, werd tiende en finishte zo ook in de vijfde rit in de toptien.

Het is na de Ronde van Groot-Brittannië (2019) en de BinckBank Tour (2020) de derde keer dat hij een rittenkoers op het hoogste niveau op zijn naam schrijft.