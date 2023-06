Skjelmose wint Ronde van Zwitserland, die herinnerd zal worden vanwege Mäders overlijden

De 26-jarige Zwitser overleed afgelopen vrijdag , een dag nadat hij zwaar ten val was gekomen in de vijfde etappe. In overleg met de familie van Mäder werd besloten dat de laatste twee etappes door zouden gaan.

Mattias Skjelmose heeft de Ronde van Zwitersland op zijn naam geschreven. De Deen verdedigde in de afsluitende tijdrit zijn leidende positie in de rittenkoers, die vooral herinnerd zal worden vanwege het overlijden van Gino Mäder.

Zaterdag was de etappe tot 25 kilometer van de finish geneutraliseerd en werd er niet om het algemeen klassement gereden. In de afsluitende etappe, een tijdrit over 25,7 kilometer, gingen de kanshebbers op de eindzege wel voluit.

Skjelmose moest vooral vrezen voor Juan Ayuso, die 18 seconden achterstand moest goedmaken op de Deen, en Remco Evenepoel, die op 46 seconden stond.

Uitgekiende tijdrit Skjelmose

Bij het eerste meetpunt reed Ayuso al virtueel in het geel, maar Skjelmose had zijn rit uitstekend ingedeeld en heroverde knap de koppositie.

De Deen zette uiteindelijk de derde tijd neer en hield 9 seconden voorsprong over op Ayuso in het klassement. Evenepoel (tweede in de tijdrit) liep slechts 1 seconde in.

Wilco Kelderman eindigde als vierde in het algemeen klassement. Pascal Eenkhoorn schreef het bergklassement op zijn naam.