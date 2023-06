Natuurbrand bij Ter Apel onder controle, maar vuur nog niet uit

In een natuurgebied tussen Ter Apel en de Duitse grens woedt sinds vanmiddag een natuurbrand met drie brandhaarden. Brandweerkorpsen uit de omgeving helpen mee om het vuur te bestrijden. Ongeveer 150 brandweermensen zijn betrokken bij het bestrijden van de brand, meldt RTV Noord. De brand was om 19.00 uur onder controle, maar nog niet voorbij.

Het gebied waar de brand woedt is volgens een woordvoerder van de brandweer "behoorlijk ontoegankelijk". Op de plek van de brand is ook geen bluswater aanwezig. Vanuit een kanaal in de buurt wordt water gepompt. De blusvoertuigen komen daar om te tanken en gaan vervolgens met 3000 liter water terug het veld in.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand verder is uitgebreid en oversloeg op nabijgelegen huizen. Speciale voertuigen van Natuurbrandbestrijding Drenthe met vierwielaandrijving werden daarbij ingezet. Ook Duitse eenheden hebben geholpen met het bestrijden van de brand. Zij zijn inmiddels terug naar de kazerne.

Op de beelden hieronder is te zien hoe de brandweer de natuurbrand probeert te blussen: