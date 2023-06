Grote natuurbrand tussen Ter Apel en Duitse grens

In een natuurgebied tussen Ter Apel en de Duitse grens woedt een natuurbrand met drie brandhaarden. Brandweerkorpsen uit de omgeving helpen mee om het vuur te bestrijden. Ook de Duitse brandweer is aanwezig.

Het gebied waar de brand woedt is volgens een woordvoerder van de brandweer "behoorlijk ontoegankelijk". Op de plek van de brand is ook geen bluswater aanwezig. Vanuit een kanaal in de buurt wordt water gepompt. De blusvoertuigen komen daar om te tanken en gaan vervolgens met 3000 liter water terug het veld in.

De brandweer probeert te voorkomen dat de brand verder uitbreidt. Speciale voertuigen van Natuurbrandbestrijding Drenthe met vierwielaandrijving worden daarbij ingezet.

Onoverzichtelijke situatie

Volgens de brandweer is er sprake van een onoverzichtelijke situatie die nog niet onder controle is. De kans dat de brand uitbreidt is aanwezig, meldt RTV Noord. Tot nu toe heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar het naastgelegen bos.

Vrijdag brak er in de buurt ook al een natuurbrand uit. Toen ging een bosperceel in Musselkanaal in vlammen op.