Aleksandrova prolongeert titel in Rosmalen: ze verslaat Koedermetova in finale

De Russische brak haar landgenote tot twee keer toe, daartegenover stond één break van Aleksandrova. Bij een stand van 4-2 in het voordeel van Koedermetova gooide een regenpauze even roet in het eten.

De partij begon ruim een uur later dan gepland wegens lichte regenval. Koedermetova, de nummer 14 van de wereld, ging in het begin beter om met de omstandigheden.

Aleksandrova, vorig jaar in Rosmalen in de halve finales nog in twee sets te sterk voor haar landgenote, kwam na de verloren eerste set steeds beter in haar spel.

Koedermetova kreeg bij een 4-4 stand in het tweede bedrijf nog wel twee breekkansen, maar die werkte de mondiale nummer 26 knap weg. Na opnieuw een regenonderbreking sloeg Aleksandrova op de opslag van haar opponente vervolgens zelf toe: 6-4.

Tiebreak

De beslissing moest dus vallen in de derde set en daarin ging het tot 6-6 gelijk op, ondanks een matchpoint voor Aleksandrova in de tiende game en zelfs twee matchpoints in de twaalfde game.

Koedermetova, die in de elfde game nog een breekkans onbenut liet, sleepte er een tiebreak uit. Daarin trok Aleksandrova toch aan het langste eind. Ze sloeg op haar vierde matchpoint alsnog toe en pakte haar vierde WTA-titel.