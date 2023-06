Nieuwe dreun Koemans Oranje: verlies tegen Italië in troostfinale Nations League

Het Nederlands elftal heeft in de strijd om het brons van de Nations League geenszins het geschonden blazoen kunnen oppoetsen. Italië was in de Grolsch Veste in Enschede met 3-2 te sterk. Met slechts één magere zege op Gibraltar (EK-kwalificatie), nederlagen tegen Frankrijk (EK-kwalificatie), Kroatië en Italië (Nations League) en elf tegendoelpunten in vier duels zijn de zorgen van bondscoach Ronald Koeman groot. De start van zijn tweede termijn is dramatisch.

Nations League bij de NOS De finale van de Nations League tussen Spanje en Kroatië is zondag live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. Op NPO Radio 1 zijn er flitsen van het duel te beluisteren.

Vol vertrouwen stond Koeman met een vrolijke blik vooraf voor de camera van de NOS. Hij wilde voortborduren op de goede dingen in het verloren halvefinaleduel met Kroatië en had slechts één wijziging toegepast. Teun Koopmeiners maakte plaats voor Noa Lang, Xavi Simons kreeg een kans op 10. Bliksemstart Italië In de eerste minuten oogde het aanvalsspel fris met een wegdraaiende Frenkie de Jong en een dartelende Simons en Lang. Dat duurde niet lang. De vrolijke blik van Koeman veranderde snel in een zorgelijke blik. Na een hakbal van Giacomo Raspadori knalde Federico Dimarco Italië met een hard schot in de verre hoek op voorsprong.

Federico Dimarco schiet na een hakbal van Raspadori de openingsgoal in de verre hoek. Italië leidt met 1-0 in de troostfinale van de Nations League. - NOS

Inter-linksback Dimarco stond vogelvrij en een sliding van clubgenoot Denzel Dumfries kwam te laat. Het was de vroege voorsprong die Italië, door bondscoach Robert Mancini op zeven plaatsen gewijzigd ten opzichte van de halve finale tegen Spanje, wenste. Oranje mist tempo, vernuft en zorgvuldigheid De Azzurri konden achteroverleunen en Oranje had niet het tempo, het vernuft en de zorgvuldigheid om er doorheen te spelen. Het ging van kwaad tot erger voor Oranje. Weer kon Dimarco ongehinderd opstomen, Mats Wieffer won nog wel het duel van Mateo Retegui, maar via Wilfried Gnonto ging de bal naar Davide Frattesi en die scoorde: 0-2.

Davide Frattesi profiteert van zwak Nederland verdedigen en zet Italië op 0-2 in de troostfinale van de Nations League. - NOS

Het was al rustig in de niet uitverkochte Grolsch Veste, maar toen werd het dodelijk stil. Bij de drinkpauze was de boosheid van Koeman goed te zien en te horen. Zijn blik ging van vrolijk naar zorgelijk naar woedend in een half uur. Simons zorgde met zijn dribbels voor enig gevaar en versierde ook enkele vrije trappen, die niets opleverden. Vijf minuten voor rust kreeg Cody Gakpo de beste kans van Oranje. De spits van Liverpool plaatste de bal ruim naast. Boze Koeman grijpt in Niet alleen Koeman was ontevreden, zo bleek bij rust. Het publiek liet zich horen en trakteerde Oranje op een fluitconcert. Koeman greep in en liet Donyell Malen, Lutsharel Geertruida en Lang achter in de kleedkamer. Georginio Wijnaldum, Steven Bergwijn en Wout Weghorst kwamen in de ploeg. Het leverde in de tweede helft een offensief van een iets doortastender Oranje op. Steven Bergwijn zorgde in de 68ste minuut voor de aansluitingstreffer. Hij kapte Dimarco uit en schoof met links binnen. De hoop op een ommekeer was van korte duur.