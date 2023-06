Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer (59) overleden

NPO Radio 1-presentatrice Jellie Brouwer is op 59-jarige leeftijd overleden. Ze was sinds 2001 een van de vaste interviewers van het kunst- en cultuurprogramma Kunststof (NTR), waarin gasten een uur worden bevraagd. Van Cees Nooteboom, Joke Bruijs en Nielson tot Meau, Marieke Lucas Rijneveld en Peter Pannekoek: ze zaten de afgelopen jaren allemaal tegenover Brouwer.

Begin februari moest ze vanwege haar ziekte stoppen met Kunststof. Ze had een zeldzame vorm van kanker en kon niet meer worden behandeld.

"Ze heeft doorgewerkt tot begin februari dit jaar en heeft nog enkele heel mooie gesprekken kunnen voeren, waar ze intens gelukkig mee was", vertelde eindredacteur Yvonne Hoksbergen in juni, nadat luisteraars hadden gevraagd waarom Brouwer niet meer op de radio was te horen.

"Er was geen afscheid, omdat we samen met haar hoopten dat ze nog een mooie laatste uitzending zou maken. Ze had al eerder een houdini-act gedaan, en was na een ziekte in 2017 weer glorieus teruggekomen. Maar helaas heeft de realiteit haar akelig ingehaald", zei Hoksbergen.

Maandagavond zal Jellie Brouwer geëerd worden in een speciale uitzending van Kunststof, om 19.00 uur op NPO Radio 1. Het programma wordt gepresenteerd door Willemijn Veenhoven.