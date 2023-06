Horecaondernemers in Utrecht gechanteerd

Een aantal Utrechtse horecaondernemers wordt gechanteerd, meldt RTV Utrecht. De afperser zou de ondernemers onder druk zetten om duizenden euro's betalen. Doen ze dat niet, dan zou de afperser ervoor kunnen zorgen dat de burgemeester de zaak sluit.

De afperser die de horecazaken chanteert verwijst volgens de regionale omroep naar een horecagelegenheid in de wijk Lombok. Afgelopen donderdag werd er een explosief aangetroffen bij het pand. Dit explosief leek op een handgranaat en zat vast aan de deurklink. Diezelfde dag werd bekendgemaakt dat de zaak voor dertig dagen werd gesloten.

Politie ingeschakeld

Burgemeester Dijksma heeft een bericht gestuurd aan Utrechtse horecaeigenaren die zich zorgen maken. Ze laat weten dat een horecazaak nooit zomaar wordt gesloten en dat dit proces "met grote zorgvuldigheid" is omgeven. Daarnaast zegt ze dat het stadsbestuur op de hoogte is van de chantage en dat de politie is ingeschakeld.