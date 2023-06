Martín verslaat WK-leider Bagnaia, Bendsneyder mist TT Assen door valpartij

Bagnaia (131 punten) werd dus tweede, maar de Italiaan behoudt zijn koppositie in het klassement. Achtervolger Marco Bezzecchi (110) werd vierde. Martín (107) stijgt door zijn zege naar WK-plek drie.

Jorge Martín heeft zijn tweede MotoGP-overwinning binnen. Hij duelleerde tijdens de race in Duitsland lang met Francesco Bagnaia. Na een bloedstollende slotfase trok de 25-jarige Spanjaard aan het langste eind.

Bij de start van de race vloog Jack Miller weg: hij pakte direct de koppositie. Even later verremde de Australiër zich, waardoor Bagnaia de leiding over kon nemen. Miller zakte terug naar plek zes.

Martín bleef kort achter Bagnaia en nam nog vroeg in de race zelfs de leiding over. Daarna vochten de twee coureurs continu duels uit met elkaar. Martín werd met tien rondes te gaan nog even ingehaald, maar vrij gauw daarna manoeuvreerde de Spanjaard zich weer naar de koppositie.